Лунин или Трубин? УЕФА назвал состав сборной Украины на матч со Словакией на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделает в стартовом составе две замены после поражения команды от Румынии (0:3) на старте чемпионата Европы-2024. "Сине-желтые" в пятницу, 21 июня, проведут поединок против Словакии и наставник определенно пойдет на кадровую ротацию.

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Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) попытался спрогнозировать, кто из игроков появиться с первых минут на поле стадиона в Дюссельдорфе. По мнению аналитиков, из состава сборной Украины выпадут опорный полузащитник Тарас Степаненко и вратарь Андрей Лунин, который был назван худшим в игре с Румынией.

Место опытного Степаненко в центре поля должен занять 22-летний представитель киевского "Динамо" Владимир Бражко, который в стартовой игре Евро-2024 вышел на замену. А "рамку" отдадут киперу лиссабонской "Бенфики" Анатолию Трубину. Остальные девять позиций останутся неизменными.

Состав сборной Украины на матч со Словакией по версии УЕФА: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

Отметим, что УЕФА на 100% предсказал состав украинцев в первом туре и угадал 10 из 11 футболистов румынской команды. При этом единственная осечка произошла из-за травмы игрока команды Едварда Йорданеску.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения от Румынии на старте Евро-2024.

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