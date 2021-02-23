Польский клуб официально объявил о трансфере футболиста "Динамо"

Варшавская "Легия" объявила о переходе в команду нападающего киевского "Динамо" Назария Русина на правах аренды.

Как сообщается на официальном сайте польского клуба, соглашение с украинским нападающим действует до конца 2021 года. По истечении этого срока чемпионы страны могут оформить постоянный трансфер форварда, если он им подойдет. В "Легии" наш соотечественник будет выступать под 31-м номером.

Сам Русин заявил, что рад переехать в Варшаву, и о том, что находится в хорошем физическом состоянии после прохождения зимних сборов под руководством Мирчи Луческу и готов помочь столичной команде уже сейчас.

Назарий дебютировал в киевском клубе в юном возрасте. Он играл за второй и третий составы "Динамо", после чего начал выступать за взрослую команду. Нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

Предыдущий сезон он провел в луганской "Заре", а в нынешнем защищал цвета киевлян, но почти не появлялся не поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Легию" перешел другой украинский футболист киевлян Артем Шабанов.