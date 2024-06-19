Лучший бомбардир – автогол: на Евро-2024 сложилась уникальная ситуация

На чемпионате Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии накануне завершился 1-й тур группового этапа. По его итогам на первенстве сложилась невероятная ситуация – ни один из игроков не отличился больше одного раза, зато трижды команды поражали собственные ворота.

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Всего за первый игровой день чемпионата было забито 34 мяча или 2,84 гола за матч. Отличился 31 разный футболист, а в лучшие бомбардиры "вырвался" автогол. Самой результативной командой стала Германия, которая в матче-открытии уничтожила команду Шотландии – 5:1. Этот поединок оказался и самым богатым на забитые мячи.

По три мяча своим соперниками забили турки, румыны, швейцарцы и испанцы. Австрия, Украина, Хорватия, Бельгия и Сербии забитыми мячами не отличались.

Больше всего голов зрители увидели с 15-й по 30-ю минуту первых таймов. В этот отрезок команды отличились восемь раз. Всего дважды зрители увидели голы в компенсированное время к первому тайму, а также в первые 15 минут вторых.

Один мяч был забит с пенальти (Германия в ворота Шотландии), а еще один удар с "точки" не реализовали футболисты сборной Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, матч сборной Германии и Шотландии на старте Европ-2024 завершился с историческим для чемпионатов счетом.

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