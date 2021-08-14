Луческу сорвал встречу игроков "Шахтера" с проститутками, – бывший пресс-атташе "горняков"

Бывший пресс-атташе "Шахтера" Руслан Мармазов рассказал о необычном случае во время одного из сборов донецкого клуба в те времена, когда главным тренером был Мирча Луческу. По словам Мармазова, румынский специалист появился не вовремя в испанском отеле и лишил игроков плотских утех.

Бывший журналист признался, что нынешний тренер киевского "Динамо" всегда учитывал вопрос отношения полов и знал, когда можно отпустить игроков, чтоб разрядились, а когда надо их приструнить.

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"На сборах парни затосковали. Вызвали проституток. Мирча об этом как-то прознал. Ночь, пустая гостиница, приезжает десант этих марамоек. Встречающая сторона уже стучит копытами. Вдруг в холле появляется Мирча. Все охренели — а Луческу: "Парни! Расплатиться с девушками — и бегом спать. Девушки, чао", – цитирует экс-журналиста "СЭ".

По мнению Мармазова, это была лучшая смена в их жизни.

"Мирча проследил, чтоб ни одна не была обижена", - добавил экс-пресс-атташе.

Напомним, что Мармазов в феврале 2015-го уволился из "Шахтера". Объясняя причины такого решения журналист назвал себя "частью русского мира".

6 августа 2018 года Руслан Мармазов сообщил, что получил российский паспорт.