Луческу рассказал о травмах в "Динамо" перед матчем с "Вильярреалом" в ЛЕ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что нападающий Беньямин Вербич, полузащитник Тудор Бэлуцэ и защитники Денис Попов и Никита Бурда точно не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала".

Во время пресс-конференции румынский специалист также оценил состояние лидера команды Виктора Цыганкова, который получил повреждение в поединке четвертьфинала Кубка Украины против "Колоса" и был заменен еще в первом тайме той встречи. По словам Мистера, его участие в матче находится под вопросом, так как он провел мало тренировок в общей группе.

"Вербич, надеюсь, вернется в конце апреля, Бурда, Бэлуцэ вылетели надолго. Попов, полагаю, через три-четыре дня начнет тренироваться в общей группе. Что касается Цыганкова – все покажет тренировка. Потому что он провел только два-три занятия в общей группе", – рассказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мистер высказался о важности противостояния с "Вильярреалом" в Лиге Европы и похвалил своего испанского коллегу Унаи Эмери.

Первый матч между командами состоится в Киеве в четверг, 11 марта.