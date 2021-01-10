Луческу признался, что нужно футболистам "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Мирча Луческу

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, подводя итоги сезона, отметил, что молодым игрокам клуба очень нужен опыт и результаты на международной арене.

Румынский наставник доволен, что команде удалось выйти в Лигу чемпионов, что добавило футболистам энтузиазм и дополнительную мотивацию.

"К сожалению, осенью мы потеряли 15 футболистов, сделали ротацию в составе, выдвинув вперед молодых игроков, но все закончилось хорошо. Команда остается в том же составе, потому что 4-5 года назад. У "Динамо" были финансовые проблемы, когда они отказались от дорогостоящих игроков, опытных игроков, иностранцев и были вынуждены начинать новый сезон с молодыми игроками – своими воспитанниками", – цитирует Луческу Prosport.ro.

Как уточнил Мистер, "Динамо" 15 января вылетает в Дубай, где пробудет 10 дней, после чего едет в Турцию и возвращается за пять дней до матча с донецким "Олимпиком".

"Я надеюсь, что газон будет в хорошем состоянии, потому что сейчас суровая зима", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда киевляне проведут свой первый матч в 2021 году.

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