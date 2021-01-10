Луческу зізнався, що потрібно футболістам "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, підбиваючи підсумки сезону, зазначив, що молодим гравцям клубу дуже потрібен досвід і результати на міжнародній арені.

Румунський наставник задоволений, що команді вдалося вийти в Лігу чемпіонів, що додало футболістам ентузіазм і додаткову мотивацію.

"На жаль, восени ми втратили 15 футболістів, зробили ротацію в складі, висунувши вперед молодих гравців, але все закінчилося добре. Команда залишається в тому ж складі, тому що 4-5 роки тому. У "Динамо" були фінансові проблеми, коли вони відмовилися від дорогих гравців, досвідчених гравців, іноземців та були змушені починати новий сезон з молодими гравцями – своїми вихованцями", – цитує Луческу Prosport.ro.

Як уточнив Містер, "Динамо" 15 січня вилітає в Дубай, де пробуде 10 днів, після чого їде в Туреччину і повертається за п'ять днів до матчу з донецьким "Олімпіком".

"Я сподіваюся, що газон буде в хорошому стані, тому що зараз сувора зима", – підсумував Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , стало відомо, коли кияни проведуть свій перший матч в 2021 році.