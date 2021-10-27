Луческу предъявил претензии игрокам "Динамо" после матча Кубка Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу остался недоволен действиями своих футболистов во второй половине матча Кубка Украины против "Мариуполя". Киевляне пропустили гол на последних минутах.

После просмотра матча у румынского специалиста сложилось впечатление, что все ждали уже завершения конца игры, чтобы сесть в автобус и уехать домой.

"Не понравился вообще второй тайм. Не понравилось, как вышли на вторую половину новые игроки и те, что уже и играли в первом тайме. Они должны понимать, что претензий к игрокам "Динамо" у меня намного больше, чем они себе представляют. Не всех имею в виду, но большинство из тех, которые играли во втором тайме", – сказал Мирча Михайлович в эфире телеканала "Футбол".

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В тоже время Мистер отметил отличную комбинационную игру в первом тайме.

"У нас был хороший контроль мяча, забили 2 гола. и потом остановились. Скорее всего, все уже сконцентрировались на субботнем поединке с "Мариуполем" в УПЛ", – добавил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/8 финала между "Мариуполем" и "Динамо" завершилась со счетом 1:2.