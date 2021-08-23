Луческу потроллил ультрас "Динамо", отвечая на вопрос о своем здоровье

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил уверенность в том, что не все болельщики команды переживали за его здоровье. Отвечая на вопрос о своем состоянии, 76-летний румынский специалист с улыбкой отметил, что врачи ему пока не разрешают находиться на скамейке во время матчей.

Об этом сам Луческу заявил официальному сайту "Динамо". По его словам, он идет на поправку, но есть ряд ограничений.

"Все-таки, наверное, не все болельщики переживали за мое здоровье, но, надеюсь, большинство (смеется). Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат", – рассказал Луческу.

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Он также выразил удовлетворение победой своих подопечных над "Десной" в 5-м туре Премьер-лиги. "Естественно, я доволен и игрой команды, и результатом. Также рад, что дебютировали Шкурин и Антюх. Им нужно было время для адаптации, как и для всех новичков, чтобы притереться к партнерам, понять принципы игры", – подчеркнул тренер "Динамо".

Напомним, Луческу была сделана операция по удалению кисты. А накануне стартового матча команды в Премьер-лиге у тренера поднялась температура.

Ультрас киевлян выступили против назначения румына наставником команды. Они устраивают акции протеста против Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разгромило черниговскую "Десну" в центрально матче 5-го тура УПЛ. На игре присутствовал новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков. В перерыве он встретился со своими предшественником Андреем Шевченко.