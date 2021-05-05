Луческу объяснил сенсационную ничью "Динамо" с "Мариуполем" в УПЛ

Комментируя сенсационную ничью в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что ему непросто мотивировать футболистов после завоевания чемпионского титула.

Румынский специалист поделился мнением, что результат поединка соответствует событиям, которые происходили на поле.

"Результат, считаю, по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству желтых карточек. В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. Повторюсь, результат соответствует той игре, которая была на поле. После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра", – цитирует слова Луческу официальный сайт киевлян.

Отметим, что перед матчем коэффициент на победу "Динамо" составлял 1,25, но шансы столичного клуба значительно поубавились после удаления Карлоса де Пены, который оставил свою команду в меньшинстве на 51-й минуте встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 24-м туре УПЛ подопечные Луческу разгромили "Ворсклу" на выезде со счетом 5:1.