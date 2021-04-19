Луческу назвал футболиста "Динамо", который точно покинет клуб

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что полузащитник Тудор Бэлуцэ, который был арендован киевлянами из английского "Брайтона", не будет выступать за клуб в следующем сезоне.

В интервью изданию Telekomsport.ro румынский специалист заявил, что его соотечественнику очень не повезло с травмами, и пожелал ему оставаться здоровым и найти команду, в которой его поймут.

"Он получил травму, ему сделали операцию, поскольку у него был перелом. Бэлуцэ очень не повезло. Он не сыграет за нас до конца сезона. Я могу лишь пожелать ему найти клуб, в котором его будут понимать, и оставаться здоровым. Будем ли мы продлевать его соглашение? Нет-нет, ни в коем случае", – ответил Луческу.

Напомним, что Бэлуцэ перешел в "Динамо" октябре 2020 года и с тех пор трижды появлялся на поле. На его счету всего восемь минут в футболке "бело-синих". Результативными действиями ему отметиться не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне минимально победили "Шахтер" в главном матче сезона в украинской Премьер-лиге и приблизились к чемпионству. После окончания встречи румынский специалист не сумел сдержать эмоции, услышав вопрос о "горняках".