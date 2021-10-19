Луческу: "Барселоне" будет сложно рассчитывать на что-то

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" негативно высказался о шансах каталонского клуба занять высокое место в текущем розыгрыше турнира. Румынский наставник согласился с мнением Рональда Кумана, который сказал, что его команде будет сложно рассчитывать на что-то в Лиге чемпионов в этом году.

В качестве аргумента Луческу отметил, что в текущем турнире есть очень мощные и очень сильные команды, а в "Барсе" идет омоложение состава.

"Куман рискует многим, меняя этих игроков и играя со многими молодыми. Это было видно с "Баварией". Остается только пожелать болельщикам "Барсы" иметь терпение по отношению к Куману и команде", – цитирует Луческу "Динамомания".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между "Динамо" и "Барселоной" в рамках 3-го тура лиги чемпионов состоится 20 октября на легендарном "Камп Ноу" в столице Каталонии. Уже появился список телеканалов, которые будут показывать матч.

Напомним, что "Барса" после двух туров занимает в группе Е последнее место с нулем очков. В активе "Динамо" один балл после ничьей с "Бенфикой".

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