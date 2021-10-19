'Барселона' – 'Динамо': где смотреть матч Лиги чемпионов

Лучшая команда Украины, киевское "Динамо", свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграет в среду, 20 октября. Подопечные Мирчи Луческу на знаменитом стадионе "Камп Ноу" сразятся с "Барселоной". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Пока что испанский гранд проиграл оба матча элитного еврокубка – "Баварии" и "Бенфике" по 0:3. "Бело-голубые" разошлись миром с португальцами (0:0) и были разбиты в Германии (0:5). Так что проигравший в Каталонии практически потеряет шансы на выход в плей-офф.

В Украине прямая трансляция запланирована на интернет-сервисе "Megogo" с подпиской "Максимальная". Также игру можно посмотреть на "Воля-ТВ". Из российских каналов игру будет транслировать "Матч ТВ".

Видео дня

"Динамо" прибыло в Барселону в понедельник вечером. После четырехчасового перелета гости не проводили тренировку, а просто отдыхали в гостинице.

Напомним, в национальных чемпионатах "Динамо" разобралось со "Львовом" (4:1), а "Барса" добыла волевую домашнюю победу над "Валенсией" – 3:1. Правда, коллектив Рональда Кумана занимает лишь седьмое место в чемпионате Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу назвал состав на матч "Динамо" в Барселоне.

Тем временем, футболист "Динамо" собрался побеждать "Барселону": "Это уже не та команда".