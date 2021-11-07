Блогер издания "Динамо" Киев от Шурика Евгений Петров поделился информацией о том, что случилось в матче 14-го тура УПЛ между "Динамо" и "Ворсклой".

"Имею абсолютно достоверный инсайд, суть которого не налазит на уши. Уже второй матч подряд с участием "Динамо" (сначала с "Мариуполем" и вот теперь с "Ворсклой") глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи находился на прямой телефонной связи с арбитрами VAR.

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И именно Лучи вмешался в принятие решения о назначении пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Ворсклой". Фактически речь идет, что сперва арбитр VAR Виталий Романов, а затем, "по цепочке", и арбитр в поле Юрий Иванов получили прямое ЦУ посчитать (именно так — посчитать!) столкновение Степанюка и Сидорчука в штрафной "Динамо" фолом и назначить пенальти.

Лучи вылазил из шкуры вон и о время матча "Динамо" с "Мариуполем", но тогда ни арбитры VAR, ни тот же Романов, работавший тогда в поле, не оправдали расчетов итальянца.

Зато теперь вот у прокротовской УАФ всё срослось! Заказ выполнен!

Так что совершенно не удивлен новости о том, что Романов в матче "Динамо" — "Ворскла" получил также указание не акцентировать внимание на возможном удалении Тамма.

Не пора ли уже наконец и Лучи, и его кураторам в УАФ назначить пенальти хорошим таким дрыном?"