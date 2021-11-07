VAR-арбитр матча "Динамо" – "Ворскла" получил указание не акцентировать внимание на возможном удалении Тамма

На 18-й минуте матча 14-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла" (1:2) в центре поля защитник полтавчан Йонас Тамм боролся за мяч с нападающим киевлян Эриком Рамиресом. Находясь за спиной оппонента, Тамм высоко поднятой ногой ударил его по лицу. Арбитр в поле Юрий Иванов показал нарушителю желтую карточку.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников в судейском корпусе, арбитр VAR Виталий Романов не соглашался с таким решением судьи в поле и собирался акцентировать внимание на возможном удалении Тамма.

Ведь когда между арбитром в поле и арбитром VAR нет единства, первый получает от второго сигнал и подходит к монитору для просмотра повтора и окончательной оценки ситуации.

Однако Виталий Романов получил указание не акцентировать внимание на этом эпизоде ​​и принять позицию арбитра в поле по желтой карточке Тамму. Потому эпизод заиграли.

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Это уже не первая попытка манипулировать системой VAR в украинском чемпионате. В мае 2020-го года в матче 24-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" арбитр в поле Екатерина Монзуль сначала засчитала гол Сидорчука, а затем отменила его, получив указание от VAR-арбитра посмотреть повтор.

В чем именно заключалась причина остановки игры, Екатерина не понимала. Тогда арбитром VAR тоже был Виталий Романов.