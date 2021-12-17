'Ливерпуль' установил необычный рекорд, 'Челси' не обыграл будущую команду Миколенко. Видео

В английской футбольной Премьер-лиге "Ливерпуль" добыл волевую победу над "Ньюкаслом" (3:1) и приблизился на расстояние одного очка к лидеру – "Манчестер Сити". Подопечные Юргена Клоппа пропустили мяч на седьмой минуте после красивого удара Шелви в ворота своей бывшей команды. Но еще в середине первого тайма Жота и Салах вывели "красных" вперед. А в концовке Александер-Арнольд пушечным ударом установил окончательный счет.

В этой встрече "Ливерпуль" обновил исторический рекорд клуба: команда отличается голами в 32 матчах подряд во всех турнирах!

Смотрите лучшие моменты поединка на "Энфилде".

А вот "Челси" ограничился домашней ничьей со скромным "Эвертоном" (1:1), куда скоро перейдет украинский защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Мэйсон Маунт в 22 года и 340 дней стал самым молодым игроком "Челси", который забивает в четырех матчах подряд. Однако 19-летний Брэнтуэйт своим дебютным голом в АПЛ не позволил хозяевам отпраздновать успех.

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В то же время в Англии отменяют матчи из-за новых вспышек коронавируса в командах. В частности, 17 декабря не сыграют "Брентфорд" и МЮ, "Лестер" и "Тоттенхэм". А в следующем, 18-м туре, на более поздний срок перенесли уже пять поединков.

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