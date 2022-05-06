'Ливерпуль' – 'Реал': букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2022

Английский "Ливерпуль" считается фаворитом решающего матча нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа в битве за трофей сразится с мадридским "Реалом".

Поединок пройдет в субботу, 29 мая, на стадионе "Стад де Франс" в Париже. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики уже начали принимать ставки на игру. Эксперты отдают предпочтение английскому клубу.

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На победу "Ливерпуля" в основные 90 минут времени можно поставить с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,80.

При этом аналитики предполагают, что игра получится результативной. На то, что команды забьют как минимум три гола, предлагается индекс 1,75.

Напомним, "Ливерпуль" в полуфинальной дуэли был сильнее другой испанской команды – "Вильярреала" (2:0 и 3:2). А "Реал" совершил впечатляющий камбэк в противостоянии с англичанами из "Манчестер Сити" (3:4 и 3:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря поражению "Вильярреала" в полуфинале Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша турнира.