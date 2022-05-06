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"Ливерпуль" – "Реал": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2022

Александр Чеканов
Футбол
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'Ливерпуль' – 'Реал': букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2022

Английский "Ливерпуль" считается фаворитом решающего матча нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа в битве за трофей сразится с мадридским "Реалом".

Поединок пройдет в субботу, 29 мая, на стадионе "Стад де Франс" в Париже. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики уже начали принимать ставки на игру. Эксперты отдают предпочтение английскому клубу.

"Ливерпуль" считается фаворитом финала ЛЧ-2022.
Видео дня

На победу "Ливерпуля" в основные 90 минут времени можно поставить с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,80.

При этом аналитики предполагают, что игра получится результативной. На то, что команды забьют как минимум три гола, предлагается индекс 1,75.

Ставки на фаворит финала Лиги чемпионов-2022.

Напомним, "Ливерпуль" в полуфинальной дуэли был сильнее другой испанской команды – "Вильярреала" (2:0 и 3:2). А "Реал" совершил впечатляющий камбэк в противостоянии с англичанами из "Манчестер Сити" (3:4 и 3:1).

"Реал" обыграл "Ман Сити" в полуфинале ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря поражению "Вильярреала" в полуфинале Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша турнира.