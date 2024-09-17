Лиге чемпионов – 70 лет! Как она прошла от соревнований для избранных к турниру на 36+ команд

Самый интересный формат клубных международных соревнований, где регулярно есть украинские клубы, в этом году отмечает 70 лет! Разные названия, разные форматы, разные количества участников – но это всегда был безумный соревновательный процесс со своими плюсами, минусами и сенсациями. Перед началом новой эры Лиги чемпионов, самое время вспомнить, какой она была в начале века, почему там играют не только чемпионы (вопреки названию) и вообще возникла идея. OBOZ.UA рассказывает о ключевых этапах становления главного клубного турнира планеты и как ЛЧ стала такой, какой мы знаем ее сегодня.

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Зарождение Кубка чемпионов: первые клубы попали по приглашению

Трудно представить себе такое сегодня, но самый элитный турнир Европы – Кубок европейских чемпионов – было придумано по предложению французского спортивного журналиста Габриэля Ано, редактора газеты L'Équipe. Тогда он услышал популярную в Англии мнение, что "Вулверхэмптон", венгерский "Гонвед" и российский "Спартак" якобы сильнейшие клубы мира. Ано заявил: для выявления действительно сильнейшего нужно соревнование, где будут и домашние, и гостевые матчи. От мысли до первого матча КЕЧ прошел год - все началось осенью 1955-го года.

Первые состязания прошли во Франции. 16 сильнейших команд в основном этапе сражались за право сыграть на "Парк де Пренс" и стать первым победителем нового европейского турнира. Жеребьевки не было – L'Équipe самостоятельно определил достойных и разослал им приглашение. Интересно, что к участию пригласили "Челси", но федерация Англии посоветовала им сконцентрироваться на Премьер-лиге, а не на международных соревнованиях. Первый матч первого круга прошел 4 сентября: португальский "Спортинг" и югославский "Партизан" сыграли вничью 3:3. Далее команды по результатам двух матчей определяли победителя, в финал вышли "Реал" и "Реймс" – 4:3 тогда выиграли сливочные. Это было начало их легендарной пятилетней победной серии.

60-е: первая большая идея на 32 команды

60-е стали эпохой масштабирования - с каждым последующим розыгрышем количество участников турнира увеличивалось. Дошло до того, что в 67 году стартует основная сетка с 32 командами. В каждом раунде они играют спаренные матчи на выбывание в финал. Фактически это было 2 соперника осенью и еще 3 весной, если команда удержится до решающего поединка. К примеру, в период 77-82 лет зрители увидели как "Ноттингем" дважды подряд выигрывал КЕЧ, а швейцарский "Грассхопперс" останавливал "Реал" еще в начале турнира. Такой формат просуществует более 20 лет.

Слом эпохи: УЕФА начинает эксперименты с форматом

Судьбоносная конференция проходит в начале 90-х. Сначала в Англии, а затем в Италии исполком УЕФА обсуждает новый формат турнира. Вместо олимпийской системы на вылет его развивают к квалификации, 1-му раунду, группе и плей-офф. На самом деле плей-офф тогда уже был финалом – по одному победителю из двух квартетов встречались за право поднять над головой Кубок. Тогда судьбу испытала даже наша симферопольская "Таврия": победив в квалификации "Шелбурн", она попала в 1 этап, где уступила Сену. Участие принимали действительно чемпионы стран; увидеть такие необычные названия, как "Лех", "Гетеборг" или "Акранес" было совсем не удивительно.

В 1993-м турнир окончательно сменяет название на привычную нам Лигу Чемпионов. УЕФА говорит, что тогда фанаты по всей Европе восприняли это как дыхание нового футбола и надежду на новый турнир по инновационному футболу. Реформируется групповой этап в 94-м, будет 16 участников основного розыгрыша. Возникает привычная нам форма – победители группы (уже по 2) идут дальше, соперничать на вылет. Недолго просуществует дополнительный этап групп, который позже заменят стадией 1/8.

С 97 года страны смогут делегировать и серебряных призеров национальных чемпионатов, но только восьми лучших ассоциаций УЕФА. Через три года вернулись клубы и из маленьких стран, а сам турнир теперь начинался с двух отборочных раундов. Дальше количество участников будет только расти, появится возможность вылететь в Лигу Европы, а от Англии или Германии будет аж по 3 (потом 4 и даже 5) команды. Так мы получим 32 участника квартетов и несколько украинских сказок, включая Луческу и Шовковского.

Победитель начал попадать в группу только 20 лет назад

Этому поспособствовала очень важная история. Где бы еще она случилась, если бы не в Англии, между двумя ярыми соперниками в Ливерпуле. Сезон 04/05, "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, но в АПЛ завершил сезон 5-м. Еще один мерсисайдский клуб – "Эвертон" – финишировал в Англии четвертым. Чтобы определить, кто же будет играть в ЛЧ, пришлось созвать заседание Футбольной ассоциации Англии и приняла делегировать ирисок. Однако в дело вмешалась УЕФА и отдала путевку обеим командам из Ливерпуля только на разных стадиях квалификации. Затем футбольные функционеры поняли судьбу несправедливости такого решения, и теперь мы имеем правило, что победитель Лиги чемпионов автоматически попадает в групповой раунд следующего розыгрыша, независимо от его финиша в собственной стране.

2024: общая таблица вместо группового этапа

Точнее будет сказать, что этот период начался еще в середине 2010-х. Тогда впервые промелькнула идея сделать обновление, на разработку которого понадобилось долгих 6 лет! Все было готово к запуску в 2024-м, чтобы Ибрагимович объяснял нам правила, Буффон вытаскивал шарики, а Роналду кичился собой, запуская суперкомпьютер для подбора соперников.

Лига Чемпионов кардинально изменилась: вместо предполагаемых результатов групп и начала борьбы только в четвертьфинале, первые зарубы мы увидим уже этой осенью. Чего стоит только повторение трех последних финалов ЛЧ! Или оба немецких суперколлектива для "Шахтера", у которого теперь нет права на ошибку в общей таблице.

Словом, пока ничего не понятно, но многообещающе; первый тур даже пришлось растянуть на 3 дня. ЛЧ прошла кардинальную трансформацию из турнира элит до всеобъемлющего соревнования, где есть куча команд из одной страны. Возникает ситуация, где гипотетически самые слабые могут потеснить середняков в общей таблице, даже проиграв извечным грандам. 8 матчей у каждой команды – праздник футбола и куча вызовов для тренерского штаба. За это мы и любим Лигу Чемпионов!