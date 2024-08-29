'Шахтер' сегодня узнает своих 8 соперников в ЛЧ. Как устроена процедура жеребьевки нового этапа и какие корзины

Ежегодная жеребьевка Лиги чемпионов - это не просто формальность, а настоящий спектакль, где миллионы болельщиков затаивают дыхание. Но если раньше каждый клуб еще как-то мог предсказать свое будущее, то теперь УЕФА изменила вообще все: новый формат, новую жеребьевку и тысячу шаров. Тоже не понимаете, как определить 8 уникальных соперников? OBOZ.UA рассказывает все об изменениях футбольной истории легендарной ЛЧ.

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Кратко вспомним формат

Количество команд увеличено: было 32, стало 36. С этого сентября все окажутся в общем этапе, заменившем групповую стадию. Ему еще не придумали официальное красивое название, но размышляют над вариантом "Этап лиги". Каждый клуб будет восемь матчей против восьми разных соперников, а не по две встречи с тремя, мы увидим 144 матча вместо 96! УЕФА намекает, что это придаст зрелищности турниру, а сами участники будут чувствовать конкуренцию до последней встречи.

Чтобы определить восемь разных соперников, клубы ЛЧ будут разделены на четыре корзины на основе персонального клубного коэффициента, возьмут цифру на начало сезона. Затем каждая команда получит по два соперника, причем, сильнейшие команды Европы соответствуют своему статусу, а вот представители 4-й корзины не так уж легки (об этом дальше). Будет 4 матча дома и 4 на выезде. Такая же схема жеребьевки будет в Лиге Европы и Лиге конференций.

Шарики не исчезают, но отходят на второй план

Все 36 команд будут выбраны вручную с использованием шаров. А дальше – обновление, ведь для каждого клуба нужно определить 8 уникальных соперников. На этом этапе специальная программа случайно определит этих соперников в рамках четырех корзин, которые будут показаны на экране в жеребьевке и во время трансляции. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие – на выезде.

Жеребьевка начнется с корзины 1. Процедура продолжится для других корзин в порядке уменьшения, пока все команды не получат по восемь соперников, то есть слабые участники будут знать почти всех, с кем придется сыграть до того, как до них дойдет очередь. Возникает вопрос к незаангажированности программы, все помнят теплые шарики и подтасовки. Однако УЕФА гарантирует честность.

Правила в отношении соперников

Увеличенное представительство Топ-лиг уже сейчас создает сложности для предстоящей церемонии. По 5 команд участвует от Италии и Германии, остается 4 традиционных участника от Англии и Испании. Далее действует правило "На общем этапе не могут встретиться клубы из одной страны", поэтому у условного "Интера" уже минус 4 варианта. Но это все равно 32 возможных команды, поэтому УЕФА вводит новое ограничение: сыграть можно максимум с двумя представителями одной ассоциации.

Как будут гарантировать жеребьевку без уловок?

Программное обеспечение для жеребьевки обновленной ЛЧ разработала компания AE Live. Последний год продолжалось тестирование: за это время киберспециалисты неоднократно тестировали ПО и интегрировали разные внутренние и внешние механизмы проверки. Затем к процессу подключили аудиторов – Ernst & Young будет следить, чтобы машина подобрала командам пары максимально произвольно и с соблюдением всех вышеуказанных ограничений. Аудиторы будут присутствовать и во время самой церемонии, где будет проверять и ручную работу с шарами, и укладку пар в цифровой вселенной.

Корзины готовят любопытные пары

Мы уже знаем перечень 36 команд и их расположение в корзинах. Принцип – в корзину 1 попали действующий победитель Лиги чемпионов и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом. Затем участников тасуют по уменьшению клубных коэффициентов УЕФА. Интересно, что в последнюю корзину попали "Жирона" и "Брест", у которых ноль зачетных баллов в клубном рейтинге. Еще там "Астон Вилла": несмотря на 17 очков за прошедшие евровыступления, они все равно среди самых слабых и станут неприятным сюрпризом для любого. Распределение такое:

Корзина 1: "Реал" Мадрид, "Манчестер Сити", "Бавария", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Интер", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Барселона".

Корзина 2: "Байер", "Атлетико", "Аталанта", "Ювентус", "Бенфика", "Арсенал", "Брюгге", "Шахтер", "Милан"

Корзина 3: "Фейеноорд", "Спортинг", "ПСВ", "Зальцбург", "Янг Бойз", "Селтик", "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда", "Лилль"

Корзина 4: "Слован", "Монако", "Спарта", "Астон Вилла", "Болонья", "Жирона", "Штутгарт", "Штурм", "Брест".

А теперь попробуйте пофантазировать по поводу будущих соперников. К примеру, кто выпадет нашим - победитель "Реал", коварный "Байер" или дебютант ЛЧ "Астон Вилла"?

Когда начнется обновленная Лига Чемпионов?

Сегодня, 29 августа, мы узнаем всех соперников "Шахтера", а также самые интересные пары 36 команд ЛЧ. Однако окончательное расписание и время начала матчей будут объявлены 31 августа, чтобы исключить пересечение с командами Лиги Европы и Лиги конференций, которые могут играть в том же городе в тот же день. К слову, жеребьевка ЛЕ пройдет завтра, 30-го числа. Первый тур ЛЧ запланирован на период с 17 по 19 сентября.