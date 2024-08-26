Больше игр, суперматчи и, возможно, два украинских клуба: что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов

Украинские клубы в шаге от невероятного – можем получить двух представителей. "Шахтер" уже там, "Динамо" имеет все шансы с текущим составом и мотивацией сделать камбэк и пробиться в общую группу ЛЧ. Это будет новый формат 36 участников. Перед жеребьевкой OBOZ.UA напоминает главные моменты осеннего этапа элитного турнира и анонсирует за что на этой неделе будет бороться "Динамо".

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Соперников "Шахтера" (и "Динамо") определит компьютер

Жеребьевка основной стадии состоится 29 августа, там используют кардинально новую модель выбора соперников. Шариков не будет, чтобы избежать ошибок и сложностей – всю работу сделает компьютер. Решение логично, ведь на 36 команд мы имеем по 5 участников только от Серии А и Бундеслиги, которых нужно развести. Представьте, что будет, если организаторы процедуры вытащат условную "Аталанту", а затем 4 раза подряд попадут на итальянские клубы? Только этот эпизод растянется минут на 5, а соцсети сразу разразятся возмущением и мемами.

Чтобы этого не произошло, нужно длиннющий стол на 36 чаш (даже у россиян нет такого). Также нужно будет изолировать команды из одной страны (например, Португалия, Франция или Нидерланды) и избежать их пересечения. Поэтому, на экране увидим решение машины – она будет впервые влиять на соревнования. Аналогичная процедура будет применена для жеребьевки группы Лиги Европы и Лиги конференций.

36 команд ЛЧ впервые окажутся в общей таблице

Раньше это можно было увидеть только в фанатских сообществах, но теперь общая таблица Лиги Чемпионов станет реальностью. Восемь лучших команд общего этапа выйдут напрямую в плей-офф. Места с 9 по 24 станут спасением - эти клубы проведут стыковые матчи за право быть в 1/8 ЛЧ. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, вылетают сразу. Переходов в другой турнир больше не будет. Обновленная группа Лиги Чемпионов будет играть с сентября по январь.

Еще больше футбола! 8+2 матчей для половины участников

Чтобы разобраться, кто же достоин золотых мест в самой высокой восьмерке, будет больше матчей. Фактически Лига Чемпионов становится таким же круглосуточным турниром, как АПЛ или Бундеслига - зимней паузы, как в старом формате, больше не будет. Будет работать некая система непредсказуемости: в группе будет 36 команд и каждый клуб проведет по восемь матчей против восьми разных соперников - четыре дома, четыре на выезде. В зависимости от рейтинга команды будут распределены в четыре корзины и получат двух соперников из каждого. Поэтому вероятность увидеть битву "Манчестера Сити" с "Реалом" или "Байера" с "Интером" раньше четвертьфиналов растет в разы. Гранды теперь не смогут выпускать запасных игроков на последний тур, потому что решать будет каждое очко, а затем каждый гол.

Что такое стыки и когда их будут играть?

Стыковые матчи пройдут внутри февраля, в те даты, когда раньше начиналась весенняя часть ЛЧ. Это второй шанс для тех, кто не набрал достаточно очков; точнее для тех, кто не смог сместить мастодонтов европейского футбола с их законных мест на этапе группы. Жеребьевка стыков пройдет 31 января, команды с 9-го по 16-е места будут сеяными; те, кто займет с 17-й по 24-е место, станут несеянными и их будущими соперниками. Менять соперников здесь не будут - кто выпал, с тем и бороться за путевку в плей-офф в двухматчевом противостоянии.

У Украины много шансов на евровесну

"Шахтеру" повезло: совпадение кучи факторов подарило прямую путевку в группу ЛЧ. "Динамо" на этапе квалификации показало характер и теперь должно бить "Зальцбург" на его поле, чтобы преодолеть все три раунда и попасть в основной этап ЛЧ. От Украины два клуба на этапе группы не было уже 4 года. Жеребьевка предлагает три десятка команд разного уровня, даже аутсайдеры могут быть опасными.

Будем объективными: первая восьмерка – нереалистичный сценарий; с сильными грандами Европы будет трудно справиться даже на стадии группы. Украинцам обязательно нужно зацепиться за 8 мест в первой половине стыков, тогда сможем обойти именитые команды. Опыт внутренних лиг и еврокубков показал, что "Жирона", "Астон Вилла", "Лейпциг", "Рома" и даже "ПСЖ" вряд ли зацепятся за лидерские позиции прямого выхода к евровесне. А вот их расположение с 9-й до 16-й позиции – очень вероятно. Обойти таких соперников за плей-офф для нас будет отличным шансом попасть в 1/8.

Ожидание УЕФА от нового формата Лиги Чемпионов – космические

С одной стороны, общая таблица с зарубами грандов осенью выглядит как противовес одиозной суперлиге (которую все еще хотят создать). С другой - игроки получают по меньшей мере 2 дополнительных матча, где ответственность за результат будет давить даже против "Штурма" или "Бреста". Однако УЕФА все равно надеется на шоу: в объяснении нового формата ЛЧ сразу указывают на увеличенное количество матчей между топ-клубами на ранней стадии турнира.

Также говорят о конкуренции - новый формат должен обеспечить баланс между всеми участниками, которые смогут играть с соперниками своего уровня на протяжении всего общего этапа. По меньшей мере, две такие команды для них точно будет. Ну а еще исключительно спортивный принцип – в рамках общего этапа любой результат может оказать существенное влияние на позицию команды в любом туре. Один зачетный пункт УЕФА теперь называет более значимым элементом группового этапа.

Уже через несколько дней мы узнаем расписание главного турнира континента и с нетерпением ждем первых топ-матчей. Для Украины это реальный шанс легче занять важные места выхода в плей-офф и бороться с лучшими клубами за уха. Дамы и господа, возвращается Лига Чемпионов!