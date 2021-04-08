Лига Европы: расписание трансляций четвертьфинальных матчей

В четверг, 8 апреля, в Лиге Европы пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии турнира.

Прямые трансляции поединков, которые начнутся в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1/2/3" и медиасервисе MEGOGO на группе pop-up каналов Volia Football HD. В России противостояния покажут на "Матч ТВ", а в Беларуси одна игра будет доступна в прямом эфире на "Беларусь 5".

Полностью расписание матчей выглядит следующим образом:

8 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени

"Гранада" – "Манчестер Юнайтед" ("Футбол 1", Volia Football HD 1, "Матч! Футбол 1")

"Динамо" Загреб – "Вильярреал" (Volia Football HD 4, "Матч! Футбол2")

"Арсенал" – "Славия" ("Футбол 3", Volia Football HD 2, "Матч! Футбол 3")

"Аякс" – "Рома" ("Футбол 2", Volia Football HD 3, "Матч ТВ", "Беларусь 5")

Напомним, что ответные матчи между командами пройдут 15 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 и 7 апреля были сыграны первые поединки четвертьфинала Лиги чемпионов. В частности, ПСЖ сенсационно одолел "Баварию" на выезде, "Реал" обыграл "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" вырвал победу у "Боруссии" Д.