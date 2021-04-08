Ліга Європи: розклад трансляцій чвертьфінальних матчів

У четвер, 8 квітня, в Лізі Європи пройдуть перші матчі чвертьфінальної стадії турніру.

Прямі трансляції поєдинків, які розпочнуться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалах "Футбол 1/2/3" і медіасервісі MEGOGO на групі pop-up каналів Volia Football HD. У Росії протистояння покажуть на "Матч ТВ", а в Білорусі одна гра буде доступна у прямому ефірі на "Білорусь 5".

Повністю розклад матчів має такий вигляд:

8 квітня, початок о 22:00 за київським часом

"Гранада" – "Манчестер Юнайтед" ("Футбол 1", Volia Football HD 1, "Матч! Футбол 1")

"Динамо" Загреб – "Вільярреал" (Volia Football HD 4, "Матч! Футбол2")

"Арсенал" – "Славія" ("Футбол 3", Volia Football HD 2, "Матч! Футбол 3")

"Аякс" – "Рома" ("Футбол 2", Volia Football HD 3, "Матч ТВ", "Білорусь 5")

Нагадаємо, що другі матчі між командами відбудуться 15 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 і 7 квітня були зіграні перші поєдинки чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, ПСЖ сенсаційно здолав "Баварію" на виїзді, "Реал" обіграв "Ліверпуль", а "Манчестер Сіті" вирвав перемогу у "Боруссії" Д.