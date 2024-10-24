Лига чемпионов заиграла новыми красками. Главные уроки после старта нового формата ЛЧ

Прошли три тура лучшей клубной лиги Европы. Обновленная Лига чемпионов задала немало вопросов перед ее началом к любопытству, задачам на сезон и интриге. Но теперь мы видим, что в мельчайших деталях спрятались те моменты, за которые мы любим футбол и реформы в нем. OBOZ.UA рассказывает о впечатлениях от ЛЧ и что нам привнес Этап лиги.

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В топе ЛЧ нет грандов!

Это очевидный и наиболее потрясающий вывод начала этапа лиги. Почти все гранды потеряли очки! Из команд первой корзины стартовые 3 матча выиграл только "Ливерпуль". А "Бавария", "Боруссия", "ПСЖ", "Барселона" и "Лейпциг" проиграли, по меньшей мере, один из них. Если посмотрим на вторую корзину, то 3 клуба из нее на сегодняшний день вообще в подвале (среди них и "Шахтер")! В первую восьмерку, куда стремятся попасть все клубы, ожидаемо попали только "Ливерпуль", "МанСити", "Байер" и "Арсенал".

Триумфально ворвалась в новую ЛЧ "Астон Вилла", поселившуюся прямо на верхушке таблицы! У львов было три кардинально разных соперника, однако они совсем не заметили "Баварию" и легко переиграли "Болонью", дополнив это разгромом "Янг Бойз". С таким настроением англичан будет очень сложно оттуда свергнуть. Переворачивает игру "Брест" - французский дебютант 5-й среди 36 команд, сложных соперников календарь придержал на позже. Еще удивляют нас "Спортинг" и "Монако", остановивших "Лилль" с "Барселоной". Впереди еще 5 игр Этапа лиги, а у нас уже есть интересная ситуация, где евровесна не будет традиционной.

Хочешь выжить в ЛЧ? Убивай как можно больше

Чем ближе будет конец Этапа лиги, тем больше будут влиять голы. Конечно, очки будут оставаться основным критерием распределения команд в общей таблице. Но уже сейчас у нас есть равенство в первой половине таблицы – 7 команд с семью очками. А как определить, кто выше?

Чтобы обеспечить себе максимальное преимущество, совершенно разные клубы понеслись в атаку. С первых матчей они стремятся заработать удобную разницу забитых и пропущенных мячей, а также крутой баланс именно забитых. Разгромов для трех стартовых туров неприлично много: из 54 матчей семнадцать завершились с разницей в 3 или более голов! Наибольшее на сегодня издевательство устроила "Бавария" - 9 точных ударов в ворота загребского "Динамо". В ничейных матчах возник другой интересный момент: из более чем десятка таких результатов, только один раз каждая команда забила дважды. Нулевая мировая зафиксирована четыре раза, одна из них с участием "Шахтера".

Этот запас голов уже помогает дортмундцам: в этот тур они влетели "Реалу" 5:2, но благодаря двум разгромам на старте, их разница мячей держится на показателе "+6". Так же "Бавария" - вчера клуб влетел "Барселоне", но бенефис с хорватами сохраняет позитив хотя бы за забитыми мячами. У "Манчестер Сити" один из самых сложных итальянских соперников сзади, а разница мячей "+9" – лучшая в ЛЧ, все как любит Пеп. Это тот же гандикап для уверенного пребывания на более высоких позициях.

Украина сохраняет шансы на евровесну, но проигрывать больше нельзя

Единственный представитель от Украины – "Шахтер" – стартовал максимально неудачно. За 3 матча были только 2(!) удара в творение, кто только не говорил об этом. Отсюда имеем ноль забитых мячей. Из такой пассивности в атаке закономерно следует ноль побед. Была ничья, но этот 1 балл пока не гарантирует попадание даже во вторую часть плей-офф. Держим в голове пункт, что по расчетам УЕФА команде нужно 7.6 балла, чтобы рассчитывать на плей-офф. Это реально, но больше нельзя терять очки.

Средние игровые параметры пока не вдохновляют: 47% владения (22-й показатель из 36-ти), 84,8% точных пасов (23-й показатель), 6.3 удара за матч (едва ли не самый плохой на сегодня показатель всей ЛЧ). "Шахтер" проводит у чужих ворот только 18 минут - оставшийся матч он ищет подступы к уголовному или глубоко защищается.

Кстати, об обороне – эта статистика неоднородна. Например, горняки в топе турнира по перехватам, цифру повысила игра против "Арсенала". 51 вынос из уголовного – тоже средний показатель для этой ЛЧ (лидер "Слован", 89 таких эпизодов). А вот по отборам хуже нас только "МанСити" и "Интер", потому что им не нужно столько быть позади, горожане вообще 50+ процентов игрового времени паркуются у чужих ворот!

Есть ли позитив после такого старта? Есть, имя ему – дополнительные параметры, которых УЕФА дает 10! Первые 6 – разница голов, забитые мячи, голы на выезде, победы, выездные победы и большее количество очков, полученных соперниками. Именно поэтому мы ниже "Болоньи", с которой есть идентичные показатели. "Шахтер" как ее соперник смог после гостевого матча забрать 1 пункт, что хуже для итальянцев. Да-да, на этом этапе активность в гостях будет весить гораздо больше.

"Шахтер" пока не забил, но и не так много пропустил, только 4 мяча. Команда Пушича имеет 6 желтых и ни одной красной. Номинально домашний матч был с разгромом, что тоже поможет стать выше (как и с итальянцами, мы слишком много пропустили). Теперь следует наконец-то собраться и побеждать. Будущие соперники способствуют первым трем баллам в копилку.

Плей-офф Этапа лиги будет бешеным

Уже сейчас видно, что стыковые матчи за право играть в ЛЧ будут не на жизнь. Напомним – счастливы только первые 8 команд: они выходят к евровесне как победители общей таблицы. А вот дальше начнется заруба. После 3-го тура Этапа лиги вырисовывается картина, что в стыковые матчи почти наверняка попадут такие звездные клубы, как "ПСЖ", "Бавария", "Милан" или "Атлетико". Для них первая восьмерка почти недостижима, места с 9-го по 16-е выглядят максимальным достижением. Клубы с 9-го по 24-е места ждет плей-офф.

Страшнее всего будет оказаться командой во второй части стыков - соперником станут те, кому не хватило какого-то 1 балла или нескольких мячей до желаемой восьмой строчки. Пауза между 8-м (для всех) и 9-м (стыковым) турами – менее месяца с интенсивным продолжением уже традиционной стадией, где включатся и победители группы. Здесь снова вспомним 10 дополнительных параметров, их влияние на распределение мест в таблице невозможно переоценить.

После всего 3 туров мы уже получили интересную математику, где статистические показатели будут важны и украинцам, и их будущим соседям в подвале. нервно ищет калькулятор даже "Бавария", которая с другими грандами паркуется у подвала таблицы. Лига чемпионов становится все интереснее – а впереди еще очень много зрелища!