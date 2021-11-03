Лидеров 'Динамо' признали худшими в матче с 'Барселоной'

После матча футбольной Лиги чемпионов в Киеве, в котором "Динамо" проиграло "Барселоне" (0:1), свои оценки действиям футболистов дали статистические ресурсы. В стартовом составе киевлян хуже всего себя проявили полузащитники сборной Украины Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, которых традиционно считают лидерами "бело-голубых".

Среди игроков стартовых составов обоих соперников самую низку оценку получил 28-летний Буяльский – 6,1. Об этом сообщает сайт WhoScored.

К тому же уроженец Винницкой области заработал желтую карточку и на 81-й минуте покинул поле. Ниже оценки получили Витиньо и Шепелев, но они вышли на замену.

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Другой популярный ресурс, SofaScore, самую плохую оценку поставил Николаю Шапаренко – 6,4 балла.

По мнению аналитиков лучшим во вторник в составе "Динамо" был уругвайский полузащитник Карлос де Пена. А вот у "Барсы" один сайт выделил автора единственного гола Ансу Фати (7,5), а другой несколько неожиданно – молодого защитника Оскара Мингесу (7,8).

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