Лидер 'Шахтер' присоединился к тренировкам с 'Динамо'. Фотофакт

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко начал тренировки в составе главного соперника своей команды – киевского "Динамо". Футболист сборной Украины присоединился в столичному коллективу на сборе в Румынии.

Об этом сообщается на странице киевлян в социальной сети Instagram. Отмечается, что Тарас лишь будет поддерживать форму вместе с динамовцами, но не станет принимать участия в ближайших матчах "бело-синих" в Европе.

"Наш клуб не делит футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, в тяжелые времена страшной войны в нашей стране. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для нашего клуба, поэтому "Динамо" с удовольствием приняло Тараса к своему расположению и будет помогать ему поддерживать форму", – говорится в заявлении "Динамо".

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Отметим, что на протяжении апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи "Динамо" с ведущими клубами Европы, среди которых "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария).

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" Георгий Судаков выразил мнение, что команды украинской Премьер-лиги не смогут доиграть нынешний сезон из-за вторжения России.

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