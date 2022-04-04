Футболист "Шахтера" дал неутешительный прогноз на окончание сезона УПЛ

Александр Чеканов
Футбол
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Футболист 'Шахтера' дал неутешительный прогноз на окончание сезона УПЛ

Футболист сборной Украины Георгий Судаков выразил сомнения в том, что будет доигран нынешний розыгрыш Премьер-лиги. По мнению игрока донецкого "Шахтера", на фоне вторжения России многие клубы просто лишаться финансирования.

Об этом сам Судаков заявил в интервью "Суспильне Спорт". Георгий отметил, что на ближайшее время в Украине можно забыть о футболе.

Георгий Судаков высказался об окончании сезона УПЛ.

"Думаю, этот сезон уже доигрывать не будут. По моему мнению, сейчас даже у многих команд не будет финансирования, и мне кажется, в ближайшем будущем футбола в Украине не будет. Все время, пока находился в Киеве, не думал о футболе. Когда приехал во Львов, начал больше думать о будущем, о футболе, что нужно продолжать тренироваться. Да, сейчас идет война, но я – профессиональный футболист. Мне нельзя терять время. Стараюсь думать и об этом, но тяжело. Мы в "Шахтере" сейчас тренируемся только индивидуально или удается иногда с кем-нибудь поиграть в футбол", – рассказал молодой футболист.

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Судаков проводит сезона в "Шахтере".

Отметим, что после первой части украинской УПЛ донецкий "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу, опережая на два очка киевское "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко призвал УЕФА и ФИФА еще раз перенести стыковые матчи сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2022 года.

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