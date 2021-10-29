Лидер киевского 'Динамо' второй раз стал отцом

Незадолго до домашнего матча футбольной Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" полузащитник киевлян Виталий Буяльский снова стал отцом. В пятницу, 29 октября, утром его жена Алина родила мальчика.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала сама молодая мама. "Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо", – написала супруга футболиста.

Также она показала карточку малыша. Юный богатырь весит 3,940 кг, а его рост – 56 см.

Видео дня

Буквально днем ранее Буяльская, отвечая на вопросы поклонников, сообщала, что еще не родила, и публиковала фотографию в кругу семьи.

Напомним, пара уже воспитывает дочь Злату. В середине ноября девочке исполнится четыре года. Виталий – уроженец пгт Калиновка, что в Винницкой области. За "Динамо" выступает с 2014 года, а за сборную Украины – с 2017-го. Правда, предыдущий главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко редко прибегал к его услугам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября на матч "Динамо" – "Барселона" пустят только с дополнительными документами.