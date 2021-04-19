Леоненко оценил победу "Динамо" над "Шахтером"

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко признался, что не получил удовольствие от игры команды с донецким "Шахтером".

Об этом сам телеэксперт заявил в эфире программы "Великий футбол". Он также отметил, что арбитр Катерина Монзуль справедливо назначила пенальти в ворота "горняков".

"Вообще, от лидеров все ждут большего, потому что я хотел увидеть качество. Мы увидели качество: Кривцов ударил один раз и глупейший пенальти. Вот и все. Это меня не порадовало, я ожидал большего. Если ты лидер, ты должен показывать и игру, и класс. Я не получил никакого удовольствия. А там больше писали, чем футболисты сделали на поле. Сам пенальти глупый, но справедливый", – сказал Леоненко.

Напомним, "Динамо" обыграло "Шахтер" в 22-м туре УПЛ и увеличил отрыв от соперника до 10 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис оценил победу команды над "Шахтером", отметив, что у "горняков" не было ни единого шанса.