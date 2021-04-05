Леоненко назвав причину провалу України на старті відбору ЧС-2022

Футболістам збірної України не вистачило виконавської майстерності у матчах відбіркового турніру ЧС-2022 з казахами і фінами.

Таку думку в ефірі програми "Великий футбол" висловив колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко. Він підкреслив, що "жовто-сині" створили занадто мало небезпечних моментів біля воріт суперників.

"Немає майстерності. 26 ударів, а скільки з них небезпечних? Десь три всього. Який нефарт? Це ноги просто не технічні. Ми зараз, по суті, в тій самій ситуації, що і французи у себе вдома після нашої гри. Проблеми з мотивацією? Яка мотивація? Людина грає за збірну, всі хочуть поїхати на чемпіонат світу. І потрібно відзначити, що суддя з трьох моментів у штрафному майданчику Казахстану міг точно один раз призначити пенальті", – сказав Леоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери змінили котування на вихід України на ЧС-2022 після трьох матчів відбору.