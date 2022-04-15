Леоненко на заметку: экс-капитан 'Динамо' объяснил справедливость санкций против российских спортсменов

Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Ковалец полностью поддержал санкции в отношении российских спортсменов, в частности, отстранение футбольных команд от международных соревнований. Экс-тренер молодежной сборной Украины упрекнул представителей РФ в молчаливой поддержке вторжения в нашу страну.

Об этом сам Ковалец заявил в интервью каналам "Футбол 1/2/3". Он отметил, что у спортсменов из России нет совести и чести, а сами они трусливы.

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"Все мировые федерации поддержали Украину. Спортсмены – это люди, которые должны нести правду, честность, совесть. Но о какой честности и совести может идти речь, когда россияне молчат и не рассказывают миру о том, что творит их власть. Поэтому данное решение даже не должно обсуждаться. О событиях в Украине очень много говорят наши футболисты, выступающие в Европе. Они молодцы. Цивилизованный мир должен как можно больше знать о событиях в нашей стран", – сказал Ковалец.

Ранее сборная России по футболу была исключена из плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022, а московский "Спартак" – из розыгрыша Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко встал на защиту российских спортсменов, после чего был уволен с каналов "Футбол 1/2/3". комментируя решение руководства вещателя, эксперт назвал повод для увольнения надуманным.