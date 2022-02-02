Лэмпард назвал Миколенко новым прозвищем на тренировке 'Эвертона'. Видео

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко удостоился похвалы от нового главного тренера английского клуба Фрэнка Лэмпарда. Бывший звездный футболист "Челси" и сборной Англии во вторник, 1 февраля, провел первую тренировку с командой из Ливерпуля и поучаствовал в фотосессии с нидерландским новичком Донни ван де Беком, арендованным у МЮ.

Также Лэмпард во время занятия называл украинца новым прозвищем Мико. "Хорошая реакция", – адресовал Фрэнк комплемент Виталию во время игры "в квадрат". Видеоролик, на котором тренер призывает подопечных "получать удовольствие от мяча", появился на странице "Эвертона" в Twitter.

В Украине 22-летнего уроженца Черкасс партнеры обычно называли Миколой. В Англии это прозвище показалось длинным и его укоротили.

Видео дня

Напомним, бывший динамовец официально стал игроком "Эвертона" 1 января. "Ириски" выложили за него 23 миллиона евро. Пока что Виталий провел за новую команду два матча. Следующий раз ливерпульский коллектив сыграет в Кубке Англии – 5 февраля дома против "Брентфорда". А в рамках Премьер-лиги 8 февраля поедет в гости к "Ньюкаслу".

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Александр Усик встретился с украинцем "Эвертона" Миколенко.

Накануне Миколенко признался, что в "Эвертоне" ему дается труднее всего.