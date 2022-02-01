Миколенко признался, что в 'Эвертоне' ему дается труднее всего

Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал, что на новом месте ему тяжело дается общение на английском языке. 22-летний футболист месяц назад перебрался в Ливерпуль из киевского "Динамо" и пока что лишь осваивается в команде и стране.

О своем первом месяце в "Эвертоне" уроженец Черкасс поведал телеведущей Владе Седан в выпуске передачи на YouTube-канале жены футболиста Александра Зинченко. В частности, Миколенко выделил главную проблему.

"Сложнее всего проходит адаптация к языку. Тем более, здесь своей диалект, акцент другой. Мне приятно, что когда партнеры обращаются ко мне, то задают вопрос на максимально простом английском, чтобы мне было комфортно.

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Но когда я сажусь за стол кушать, а они разговаривают между собой, то я вообще всего несколько слов понимаю", – пожаловался Виталий.

"То, что я выучил раньше, та база, мне сейчас дают дивиденды. Мне легче, что я не с нуля учу английский. Но по десятибальной системе я себе поставлю два или три", – самокритично сказал бывший динамовец. Однако подтвердил, что несколько раз в неделю изучает язык с украинкой из Киева.

При этом Виталий пожаловался, что ему не хватает гречки и других украинских продуктов. Но Влада обещала ему подсказать, где их найти.

Напомним, трансфер украинского защитника обошелся "Эвертону" в 23 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Александр Усик встретился с Миколенко.

Недавно Влада Седан блеснула в необычных "галошах" в Манчестере.