Легенде "Динамо" стыдно за свое происхождение из-за реакции на Бучанскую резню

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо послал венгерских журналистов, которые хотели взять у интервью. Причиной стала позиция президента Венгрии Виктора Орбана, который по неофициальной информации, потребовал от Владимира Зеленского подтверждения того, что страшные убийства в Буче (Киевская область) совершили российские военные, и что множество трупов, лежащих на улице - не постановка украинцев.

82-летний Сабо является этническим венгром и родился в 1940 году в Ужгороде, который в то время принадлежал Венгрии.

"После того, как я прочитал в венгерской прессе слова Орбана, то отказался с ними разговаривать. Они мне недавно позвонили, но я ответил: "Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я венгр", и положил трубку", – цитирует Сабо Fanday.net.

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После этих слов, по словам украинского журналиста Петра Маги, в Венгрии началась настоящая травля Йожефа Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сабо назвал российских оккупантов ордой и сволотой. Он выразил надежду на то, что вскоре Украина победит врага, который напал на территорию нашей страны.

Отметим, что в Буче начали эксгумацию тел с братской могилы. На телах многих убитых мирных граждан нашли пулевые ранения.

А эстонские программисты создали онлайн-карту с адресами оккупантов, которые убивали и мародерствовали в переместье Киева.