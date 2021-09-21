Легендарный Роберто Карлос сказал, что больше всего поразило его в украинском футболе

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Роберто Карлос пообщался с Романом Бебехом

Известный журналист Роман Бебех пообщался с легендарным бразильским защитником Роберто Карлосом и показал ему наиболее удивительные моменты из украинского футбола. По словам бывшего игрока "Реала", больше всего его поразила клетка для гостевых болельщиков на стадионе клуба "Ингулец".

На YouTube-канале "Бомбардир" появилось видео с Карлосом. В ходе разговора с бразильцем Бебех продемонстрировал ему грубейший фол из матча Первой лиги Украины, падение легендарного нападающего Олега Саленко во время прямого эфира в студии, фантастические штрафные удары в исполнении Андерсона Пико и Александра Алиева, а также матерный клип последнего на YouTube и жену футболиста Николая Морозюка Ирину.

Видео дня
Клетка на стадионе "Ингульца"
Болельщик в клетке на стадионе "Ингульца"

Напомним, что в начале сентября Роберто Карлос, Фигу и другие бывшие игроки "Реала" открыли в Киеве социальную школу испанского гранда. На торжественном мероприятии их сопровождал мэр города Виталий Кличко.

Виталий Кличко и Роберто Карлос

Отметим, что Карлос знаменит невероятной силой удара. Его самый известный гол, который "нарушает законы физики", был забит в ворота сборной Франции в 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мексиканская футболистка повторила шедевр Роберто в матче местного чемпионата.

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