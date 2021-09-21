Легендарный Роберто Карлос сказал, что больше всего поразило его в украинском футболе

Известный журналист Роман Бебех пообщался с легендарным бразильским защитником Роберто Карлосом и показал ему наиболее удивительные моменты из украинского футбола. По словам бывшего игрока "Реала", больше всего его поразила клетка для гостевых болельщиков на стадионе клуба "Ингулец".

На YouTube-канале "Бомбардир" появилось видео с Карлосом. В ходе разговора с бразильцем Бебех продемонстрировал ему грубейший фол из матча Первой лиги Украины, падение легендарного нападающего Олега Саленко во время прямого эфира в студии, фантастические штрафные удары в исполнении Андерсона Пико и Александра Алиева, а также матерный клип последнего на YouTube и жену футболиста Николая Морозюка Ирину.

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Напомним, что в начале сентября Роберто Карлос, Фигу и другие бывшие игроки "Реала" открыли в Киеве социальную школу испанского гранда. На торжественном мероприятии их сопровождал мэр города Виталий Кличко.

Отметим, что Карлос знаменит невероятной силой удара. Его самый известный гол, который "нарушает законы физики", был забит в ворота сборной Франции в 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мексиканская футболистка повторила шедевр Роберто в матче местного чемпионата.