Легенда сборной России Андрей Аршавин выразил уверенность в том, что команды из страны-агрессорки могут вернуться в международные соревнования в ближайшие пять лет. При этом бывший игрок "Зенита" и лондонского ЦСКА позорно назвал преступную войну РФ против Украины конфликтом.

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Об этом Аршавин заявил в интервью порталу РБ "Спорт". Бронзовый призер чемпионата Европы-2008, который недавно потребовал отвезти в Хатынь украинских футболистов, также поставил под сомнение план Европейского футбольного союза (УЕФА) сначала допустить к своим турнирам юношеские команды.

"Ближайшее будущее – понятие растяжимое, но за ближайшие пять лет что-то точно должно измениться в вопросе возвращения России. Все зависит от конфликта. Что касается юношей, то это шито белыми нитками: никто не будет нас возвращать по частям, смысла в этом нет", – сказал Аршавин.

Ранее он прогнозировал, что российские команды не вернуться в международные соревнования ранее 2025 года, и призвал болельщиков не ждать от футболистов феерии после допуска.

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