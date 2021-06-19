Легенда российского футбола: вынужден признать, украинцы сильнее нас

Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев высоко оценил игру сборной Украины на Евро-2020. Он считает, что команда Андрея Шевченко сильнее, чем сборная РФ.

Об этом бывший футболист "Ромы" и "Порту" написал в своей авторской колонке для издания "Спорт-Экспресс". Матч украинцев против Нидерландов он назвал "самой зрелищной встречей" на чемпионате Европы.

"Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Северной Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас", – сказал Аленичев.

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Также на него сильное впечатление произвели сборные Италии и Франции. Эти команды россиянин считает одними из фаворитов турнира.

Как писал OBOZREVATEL, бывший футболист "Шахтера" и "Днепра" Артем Федецкий недавно заявил, что сборная Украины победила бы россиян в очном матче при справедливом и объективном судействе. Он отметил, что очень хотел бы увидеть этот поединок.

При этом в России очень сомневаются в том, что сборной удастся добыть положительный результат в решающем матче с Данией, который необходим для выхода из группы в плей-офф Евро-2020.