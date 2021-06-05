Легенда "Динамо" предсказал проблемы Шевченко из-за Зинченко

У тренерского штаба сборной Украины по футболу возникнут кадровые трудности после того, как к команде присоединился Александр Зинченко. Андрею Шевченко и его помощникам будет непросто определиться со стартовым составом на матчи чемпионата Европы-2020.

Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" заявил легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо. Он отметил, что ему понравилась игра "желто-синих" в спарринге с Северной Ирландией, который украинцы выиграли 1:0.

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"У тренерского штаба будут проблемы, потому что появился Зинченко, Марлос есть Марлос. Никуда от этого мы не денемся – это футболист. И тот же Степаненко. Ну и защитная линия – Караваев и Миколенко – это динамовцы, ну и вратарь. Шевченко решил поставить защиту киевского "Динамо". Мне понравилась игра с Северной Ирландией. Особенно первый тайм. Контроль мяча был хороший, скорости были хорошие, были голевые моменты, прекрасный забитый мяч", – сказал Сабо.

Напомним, 7 июня сборная Украины проведет заключительный товарищеский матч перед Евро-2020. В Харькове подопечные Шевченко сыграют с Кипром.

На континентальном первенстве соперниками украинцев по группе С станут сборные Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. "Желто-синие" две игры проведут в Бухаресте, а еще одну в Амстердаме. Шевченко назвал окончательную заявку сборной Украины на турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Бухареста объявили правила для въезда иностранных болельщиков, которые хотят попасть на матчи чемпионата Европы по футболу. В частности, это коснется и украинских фанатов, ведь в столице Румынии национальная команда сыграет 17 июня и 21 июня.