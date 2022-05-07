Кварцяный о русских: даже в Гондурасе знают, что это за дикари. Пусть убираются из Украины

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный комментируя войну в Украине отметил крайне низкий интеллектуальный уровень россиян. 68-летниц специалист поражен тем, как оккупанты они удивляются нашим телевизорам, стиральным машинкам.

По словам Виталия Владимировича, российские военные крадут и передают в свои дикие края, унижая себя и даже не анализируя, как они выглядят в европейском мире и как их оценивают.

"Их же уже по достоинству оценили во всем мире. Даже в Гондурасе, в Африке, самые беднейшие племена, наверное, знают, кто такой русский после этой войны. На что они надеятся? Вместо того, чтобы остановиться. они еще больше разжигают. Они все виноваты в том, что происходит. Пусть эти дикари убегают из Украины, я бы хотел, чтобы эти пропагандисты, предстали перед Гаагским трибуналом. Там их место", – отметил Кварцяный в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Видео дня

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее бывший тренер луцкой "Волыни" прокомментировал ситуацию с Анатолием Тимощуком, который отказался высказаться против войны в Украине.

​

​

​

Кварцяный предложил не вешать однозначных ярлыков на Тимощука, так как знает Анатолия как патриота Украины и очень удивлен его молчанием.