Кто выиграл Евро-2020: результат финала Италия – Англия
Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу 2020 года. В финале турнира подопечные Роберто Манчини переиграли Англию в серии пенальти.
Поединок получился увлекательным для зрителей. Англичане, которых гнал вперед родной стадион,
Уже на второй минуте защитник англичан Люк Шоу после передачи партнера с угла вратарской отправил мяч в сетку ворот соперника.
Первый тайм после этого мяча получился достаточно пресным. Англия откатилась к своим воротам, не давая итальянцам подойти к владениям Пикфорда.
Во втором тайме Италия постаралась вернуться в игру. На 67-й минуте Леонардо Бонуччи после розыгрыша углового сравнял счет.
В итоге победу в серии пенальти сильнее оказались итальянцы – 3:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал Англию за поведение болельщиков на полуфинале Евро-2020 с Данией.