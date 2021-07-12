Кто выиграл Евро-2020: результат финала Италия – Англия

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Финал Евро 2020

Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу 2020 года. В финале турнира подопечные Роберто Манчини переиграли Англию в серии пенальти.

Поединок получился увлекательным для зрителей. Англичане, которых гнал вперед родной стадион,

Итальянский фанат.

Уже на второй минуте защитник англичан Люк Шоу после передачи партнера с угла вратарской отправил мяч в сетку ворот соперника.

Гол Люка Шоу.
Видео дня
Англичане болеют за сборную.

Первый тайм после этого мяча получился достаточно пресным. Англия откатилась к своим воротам, не давая итальянцам подойти к владениям Пикфорда.

Люк Шоу празднует гол.
Борьба за мяч.

Во втором тайме Италия постаралась вернуться в игру. На 67-й минуте Леонардо Бонуччи после розыгрыша углового сравнял счет.

Гол Леонардо Бонуччи.

В итоге победу в серии пенальти сильнее оказались итальянцы – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал Англию за поведение болельщиков на полуфинале Евро-2020 с Данией.

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