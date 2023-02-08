Роскошный сейв и гол с пенальти. Лунин вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел блестящий матч на клубном чемпионате мира по футболу. В полуфинале "сливочные" со счетом 4:1 победили чемпиона Африки "Аль-Ахли" из Египта.

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23-летний вратарь сборной Украины вышел в стартовом составе и отметился яркими действиями в первом тайме. На 31-й минуте Андрей спас свою команду от поражения эффектным сейвом.

Отметим, что 65-й минуте украинец пропустил гол, но мяч был забит с пенальти.

Авторитетный статистический портал Sofascore поставил нашему соотечественнику 7.4 балла, что стало достаточно высокой оценкой в команде.

11 февраля в финале "Реал" сыграет против саудовского "Аль-Хиляля", сенсационно победившего "Фламенго" 3:2.

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