Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился четырьмя забитыми мячами в поединке 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний футболист оформил покер в игре против "Аль-Вехда", забив по два гола в каждом тайме.

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Первый мяч в ворота "Аль-Вехды" стал 500-м в карьере Роналду в национальных чемпионатах.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

До этой игры на счету Криштиану было 3 гола за новый клуб. В прошлом туре португальский нападающий забил на 93-й минуте и спас "Аль-Наср" от поражения.

Напомним, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после разрыва контракта с английским "Манчестер Юнайтед" решил продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Его новым клубом стал девятикратный чемпион страны.

Отметим, что из "Манчестер Юнайтед" португальца выгнали после того, как он публично раскритиковал руководство и партнеров по команде. После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 Роналду не смог сдержать слез.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за его поведение после ухода из английского "Манчестер Юнайтед".



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