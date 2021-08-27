Криштиану Роналду решил уйти из "Ювентуса" и может стать одноклубником Зинченко – СМИ

Звездный нападающий Криштиану Роналду сообщил "Ювентусу" о желании покинуть клуб в нынешнее летнее межсезонье. Португалец попросил руководство выставить его на трансфер.

Об этом написал авторитетный футбольный журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. По его словам, пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже рассказал о своем намерении партнерам по команде.

Инсайдер отметил, что "Ювентус" не собирается отпускать Роналду бесплатно и хочет выручить за него около 28-30 миллионов евро. Агент португальца Жорже Мендеш начал переговоры с руководством "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко.

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Туринский клуб ждет, пока англичане сделают официальное предложение.

Отметим, что стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.

Роналду начинал карьеру в "Спортинге", из которого в 2003 году перешел в "Манчестер Юнайтед", где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в "Реал" в 2009-м. Летом 2018 года португалец стал игроком "Ювентуса".

За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный аргентинец Лионель Месси не сумел продлить контракт с "Барселоной" и в качестве свободного агента перешел в ПСЖ.