Криштиану Роналду решил уйти из "Ювентуса" и может стать одноклубником Зинченко – СМИ
Звездный нападающий Криштиану Роналду сообщил "Ювентусу" о желании покинуть клуб в нынешнее летнее межсезонье. Португалец попросил руководство выставить его на трансфер.
Об этом написал авторитетный футбольный журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. По его словам, пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже рассказал о своем намерении партнерам по команде.
Инсайдер отметил, что "Ювентус" не собирается отпускать Роналду бесплатно и хочет выручить за него около 28-30 миллионов евро. Агент португальца Жорже Мендеш начал переговоры с руководством "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко.
Туринский клуб ждет, пока англичане сделают официальное предложение.
Отметим, что стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.
Роналду начинал карьеру в "Спортинге", из которого в 2003 году перешел в "Манчестер Юнайтед", где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в "Реал" в 2009-м. Летом 2018 года португалец стал игроком "Ювентуса".
За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи.
Как сообщал OBOZREVATEL, звездный аргентинец Лионель Месси не сумел продлить контракт с "Барселоной" и в качестве свободного агента перешел в ПСЖ.