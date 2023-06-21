Впервые в истории. Криштиану Роналду провел феноменальный матч и вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в футболистом в истории, который провел 200 матчей за национальную сборную. Это достижение, которое было внесено в Книгу рекордов Гиннеса, 38-летний нападающий арабского "Аль-Насра" установил в поединке отбора Евро-2024 против Исландии.

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Роналду стал главным героем встречи, забив победный гол. На 89-й минуте после передачи от Гонсалу Инасиу, Криштиану протолкнул мяч в ворота.

Всего у Роналду 123 гола – больше всех в истории национальных команд. На счету Лионеля Месси из сборной Аргентины 103 мяча в 175 матчах.

Стоит отметить, что на 83-й минуты звездный нападающий получил желтую карточку за симуляцию. Роналду заметил, что полузащитник Исак Йоуханнессон идет в подкат и без контакта с соперником упал на газон.

Португалия с 12 очками лидирует в группе J.

Исландия – Португалия 0:1 (0:0, 0:1

Гол: 0:1 – 89 Роналду.

Исландия – Рунарссон, Фридрикссон (Сампстед, 79), Ингасон, Паульссон, Магнуссон, Виллумссон, Гудмундссон, Траустасон (Йоуханнессон, 75), Гудмундссон, Финнбогасон (Магнуссон, 75), Торстейнссон (Харальдссон, 79).

Португалия – Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Данилу Перейра (Отавио, 84), Жоау Канселу (Геррейру, 67), Бруну Фернандеш (Витинья, 84), Бернарду Силва (Диогу Жота, 90), Рубен Невеш (Инасиу, 67), Рафаэл Леау, Роналду.

Предупреждения:Диогу Далот (27), Гудмундссон (45), Финнбогасон (45), Виллумссон (70), Торстейнссон (74), Бернарду Силва (74), Роналду (83).

Удаление:Виллумссон (80).

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