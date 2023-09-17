Криштиану Роналду одним ударом отправил в нокдаун оператора. Видео

Звездный нападающий арабского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду попал в курьезную ситуацию во время матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В игре против "Аль-Райеда" ветеран сборной Португалии отправил в нокдаун оператора.

После розыгрыша штрафного мяч от ноги Роналду перелетел ворота попав четко в голову человеку, который обслуживал кран-камеру. Пострадавшему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя.

Позже в соцсетях завирусилась фотография, на которой якобы запечатлен тот самый оператор после того самого удара Роналду.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа Роналду отметился чудовищной выходкой во время финального матча арабской Лиги чемпионов с "Аль-Хилялем". Футболист сборной Португалии в одном из моментов игры проявил полное неуважение к одному из игроков соперника и совершил омерзительное действие в его адрес.

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