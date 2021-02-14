Криштиану Роналду купил уникальную игрушку за 8 млн евро. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
4,7 т.
Криштиану Роналду

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду добавил в свою невероятную коллекцию автомобилей ультра-редкий Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро, сообщает AS.com.

Bugatti Centodieci

Помимо одной из самых потрясающих коллекций трофеев в истории футбола, Криштиану Роналду также имеет фантастическое собрание роскошных автомобилей, которое продолжает расти.

Криштиану Роналду со своим авто

Отметив на прошлой неделе свое 36-летие, капитан сборной Португалии решил побаловать себя, потратившись на игрушку, которая станет жемчужиной в его автопарке.

Всего в мире будет выпущено 10 таких экземпляров. Однако португальскому нападающему придется подождать до 2022 года, поскольку производство Bugatti началось всего несколько недель назад.

Bugatti Centodieci обладает футуристическим дизайном
Эта модель Bugatti оснащена 16-цилиндровым двигателем
Максимальная скорость Bugatti Centodieci – 380 км/ч

Эта модель Bugatti оснащена 16-цилиндровым двигателем и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды и от 0 до 200 км/ч за 6,1 секунды. Максимальная скорость Bugatti Centodieci – 380 км/ч. Чтобы испытать новый автомобиль на такой скорости, Роналду нужно будет вывести его на гоночную трассу, где он мог бы с комфортом соперничать с болидом Формулы-1.

Эта модель Bugatti отдает дань уважения классическому Bugatti EB 110, и это не будет первый автомобиль этого люксового бренда, входящий в завидную коллекцию суперкаров Роналду.

Коллекция Роналду

Ранее Криштиану купил несколько экземпляров Bugatti – Veyron и Chiron. В 2019 году Роналду приобрел Bugatti Voiture Noire. На тот момент автомобиль считался самым дорогим в мире.

BugattiсуперкарКриштиану Роналду