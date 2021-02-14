Криштиану Роналду купил уникальную игрушку за 8 млн евро. Фотофакт

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду добавил в свою невероятную коллекцию автомобилей ультра-редкий Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро, сообщает AS.com.

Помимо одной из самых потрясающих коллекций трофеев в истории футбола, Криштиану Роналду также имеет фантастическое собрание роскошных автомобилей, которое продолжает расти.

Отметив на прошлой неделе свое 36-летие, капитан сборной Португалии решил побаловать себя, потратившись на игрушку, которая станет жемчужиной в его автопарке.

Всего в мире будет выпущено 10 таких экземпляров. Однако португальскому нападающему придется подождать до 2022 года, поскольку производство Bugatti началось всего несколько недель назад.

Эта модель Bugatti оснащена 16-цилиндровым двигателем и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды и от 0 до 200 км/ч за 6,1 секунды. Максимальная скорость Bugatti Centodieci – 380 км/ч. Чтобы испытать новый автомобиль на такой скорости, Роналду нужно будет вывести его на гоночную трассу, где он мог бы с комфортом соперничать с болидом Формулы-1.

Эта модель Bugatti отдает дань уважения классическому Bugatti EB 110, и это не будет первый автомобиль этого люксового бренда, входящий в завидную коллекцию суперкаров Роналду.

Ранее Криштиану купил несколько экземпляров Bugatti – Veyron и Chiron. В 2019 году Роналду приобрел Bugatti Voiture Noire. На тот момент автомобиль считался самым дорогим в мире.