Криштиану Роналду грозит арест за празднование гола в Саудовской Аравии. Видео

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может быть арестован за то, что перекрестился в в полуфинале Лиги чемпионов арабских стран против "Аль-Шорты", сообщает news.italy24.press. 38-летний капитан сборной Португалии забил единственный и победный гол с пенальти, после чего на эмоциях сделал этот христианский жест.

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Теперь CR7 рискует получить как минимум предупреждение от топ-менеджмента клуба. Молитва или публичное демонстрирование предметов и символов, относящихся к христианской религии, в Саудовской Аравии считается преступлением, наказуемым даже арестом.

Любой, кто не соблюдает эти правила, обвиняется в религиозном прозелитизме. Не так давно бывший игрок "Аль-Насра", колумбиец Хуан Пабло Пино был арестован в местном торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса.

Роналду — самый ценный актив саудовского футбола на сегодняшний день, и "Аль-Наср" собрал вокруг себя команду чемпионов: Брозович, Оспина, Мане, Фофана, Теллес, Талиска. В финале арабской Лиги чемпионов CR7 встретится "Аль Хиляль".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле этого года впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

Ранее Роналду исключил свое возвращение в европейский футбол.

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