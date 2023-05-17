Кричит, накаляет обстановку: легенда футбола раскритиковал Зинченко из-за провала "Арсенала"
Легендарный защитник сборной Англии Гари Невилл раскритиковал украинского легионера лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" назвал нашего соотечественника одним из главных виновником того, что "канониры" утратили лидерство в Премьер-лиге и шансы на первое за 20 лет чемпионство.
Об этом Невилл заявил в эфире программы Monday Night Football, пишет портал Daily Mail. В частности, двукратный победитель Лиги чемпионов обвинил Зинченко в чрезмерной эмоциональности, которая не позволила игрокам "Арсенала" сосредоточиться на своей главной задаче.
"Я всегда сомневался в том, что "Арсенал" может выиграть титул, просто глядя на некоторые происходившие вещи. Например, слишком яростное празднование победы в поединке против "Астон Виллы". Я смотрю на мелочи, которые могут показаться немного резкими – кричащий Зинченко, празднующий успех через час после игры с болельщиками на улице. Вам нужно, чтобы ваши лидеры в команде излучали хладнокровие в раздевалке, а не накаляли обстановку. Вам нужно, чтобы они не были источниками излишних эмоций", – сказал Невилл.
Отмети, что ранее СМИ стало известно о том, что Зинченко вылетел из-за травмы до конца сезона. Уже без украинца "Арсенал" на минувших выходных потерпел фиаско в домашней игре с "Брайтоном" – 0:3.
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