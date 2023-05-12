Увел девушку у футболиста 'Шахтера': капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

В чемпионате Англии капитан сборной Украины Александр Зинченко борется за титул с "Арсеналом" и противостоит своему бывшему клубу – "Манчестер Сити". А на трибунах у него мощная поддержка – жена журналистка Влада Седан и маленькая дочка. В свое время роман этой пары произвел настоящий фурор в Украине.

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Сегодня OBOZREVATEL решил вспомнить пикантную историю любви Александра и Влады, которую ребята одно время держали в тайне.

В июне 2019 года, наверное, многие мужчины хотели бы оказаться на месте Зинченко, когда после матча сборной Украины с Сербией (5:0) полузащитник на эмоциях в прямом эфире поцеловал журналистку-красавицу телеканалов "Футбол" Владу Седан. После этого скрывать отношения стало просто бессмысленно.

Болельщики были откровенно удивлены, ведь еще совсем недавно Влада, на тот момент Щеглова, была девушкой футболиста "Шахтера" Андрея Борячука, с которым у Зинченко были хорошие отношения. Партнеры по команде даже дружили с 14 лет и вместе отдыхали.

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ. В 2018 году Борячук с Владой и Зинченко отправилось вместе в Турцию. Компанию им составили другие одноклубники Андрея со своими половинками – Николай Матвиенко, Вячеслав Танковский и Александр Зубков. Без девушки тогда оказался только Александр.

Любопытно, что прославилась Влада благодаря чемпионату Европы по футболу-2016, куда приехала в роли болельщицы. Фото красавицы в форме сборной Украины облетели и украинские, и иностранные СМИ. И уже тогда блондинка выбрала футболку с номером 21 и фамилией Зинченко. Хотя близкие отношения их не связывали...

Как бы там ни было, но после трех лет вместе Борячук и Щеглова расстались. Причины не сообщались. Но вскоре они стали очевидны.

Зинченко и Седан долго время скрывали свои отношения. И, наверное, впервые засветились вместе на матче "Шахтера" и "Динамо" 22 мая 2019-го в Харькове. А буквально через две недели Александр не выдержал и поцеловал Владу в прямом эфире.

"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал ее в прямом эфире, это потому, что не видел ее две недели и не удержался. В "Манчестер Сити" Ляпорт сразу сбросил это видео в группу. Но некоторые ребята и так знали", – заявил футболист сборной Украины и "Сити" Зинченко после инцидента на матче с Сербией.

Тут уж скрывать отношения стало бессмысленно. Влюбленные перестали прятаться, выставляя в социальных сетях фото своих путешествий и совместных вылазок. А вскоре Влада переехала к Александру в Манчестер, но продолжала работать на "Футболах", освещая матчи сборной.

ГАДЮКА НА ГРУДИ. После того, как Влада и Александр рассекретили свой роман, они рассказывали, что долгое время просто были друзья. А затем эта дружба переросла во что-то большое. А отношения с Борячуком исчерпали себя еще до того, как они начали встречаться.

А вот у Андрея по этому поводу было свое мнение. В июле 2019 года он написал в Instagram таинственную фразу, в которой вместе с тем был однозначный намек: "Пригрел гадюку на груди". А затем в интервью 2021-го рассказал, что Зинченко поступил не по-пацански и они больше не общаются.

"Я не общаюсь с Сашей. Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански, не по-мужски. Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня своя. Были когда-то друзья, сейчас нет. Как дружить после такого поступка? Как узнал об этом? Я просто спалил их", – сказал Борячук в интервью YouTube-каналу Sport Arena.

СВАДЬБА В ПАНДЕМИЮ. Отношения футболиста и журналистки развивались стремительно. Уже осенью 2019-го Александр сделал любимой предложение. Он планировал попросить руку и сердце Влады 14 октября после матча против Португалии в отборе на Евро-2020, на котором она работала, но не решился.

"Я попросил ее босса, чтобы меня позвали на интервью после матча. Я хотел это сделать именно во время интервью. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел этого делать по телефону, поэтому не сделал предложение, как планировал. Вместо этого я сделал это ночью, около четырех утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый", – рассказал Зинченко.

А в августе 2020-го Седан рассказала о главном на тот момент событии в ее жизни – она стала женой Александра. Оказалось, что роспись прошла еще 12-го марта в посольстве Украины в Великобритании.

"Мы планировали другую дату, но карантин внес свои изменения. Наши родители не смогли приехать. Только мама Саши успела сесть в поезд, и мы втроем отправились в Лондон. Да, я немного всплакнула после всего. Не надо удивляться. Впервые в жизни выхожу замуж и надеюсь, что в последний", – рассказала Влада.

Девушка решила взять фамилию футболиста, отметив, что теперь имеет полное право носить футболку с надписью Зинченко.

Шикарное празднование в Украине состоялись уже через пять месяцев после официальной церемонии на берегу Днепра. На свадьбу пригласили весь футбольный бомонд Украины, включая тренеров сборной Андрея Шевченко и Александра Шовковского. А развлекали гостей Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.

ДВЕ КРАСАВИЦЫ ЗИНЧЕНКО. 1 августа 2021 года капитан сборной Украины и защитник "Манчестер Сити" впервые стал отцом очаровательной девочки. "Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь", – написал Зинченко в Instagram, поблагодарив Владу.

"Мы очень хотим детей. Дети – это святое и, на мой взгляд, главное – то, что должно быть в приоритете у женщины, ее призвание. Амбиции Зинченко? Он хочет минимум троих детей", – рассказывала ранее Седан.

После перехода в "Арсенал" Зинченко перевез своих любимых дам в Лондон. И надо сказать, что малышка не хочет делить папу ни с кем, даже с мамой. Иногда они даже устраивают шуточные споры за то, кто будет обнимать Александра.

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