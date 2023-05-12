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Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

Елена Павлова
Футбол
8 минут
3,4 т.
Увел девушку у футболиста 'Шахтера': капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

В чемпионате Англии капитан сборной Украины Александр Зинченко борется за титул с "Арсеналом" и противостоит своему бывшему клубу – "Манчестер Сити". А на трибунах у него мощная поддержка – жена журналистка Влада Седан и маленькая дочка. В свое время роман этой пары произвел настоящий фурор в Украине.

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Сегодня OBOZREVATEL решил вспомнить пикантную историю любви Александра и Влады, которую ребята одно время держали в тайне.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

В июне 2019 года, наверное, многие мужчины хотели бы оказаться на месте Зинченко, когда после матча сборной Украины с Сербией (5:0) полузащитник на эмоциях в прямом эфире поцеловал журналистку-красавицу телеканалов "Футбол" Владу Седан. После этого скрывать отношения стало просто бессмысленно.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

Болельщики были откровенно удивлены, ведь еще совсем недавно Влада, на тот момент Щеглова, была девушкой футболиста "Шахтера" Андрея Борячука, с которым у Зинченко были хорошие отношения. Партнеры по команде даже дружили с 14 лет и вместе отдыхали.

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ. В 2018 году Борячук с Владой и Зинченко отправилось вместе в Турцию. Компанию им составили другие одноклубники Андрея со своими половинками – Николай Матвиенко, Вячеслав Танковский и Александр Зубков. Без девушки тогда оказался только Александр.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

Любопытно, что прославилась Влада благодаря чемпионату Европы по футболу-2016, куда приехала в роли болельщицы. Фото красавицы в форме сборной Украины облетели и украинские, и иностранные СМИ. И уже тогда блондинка выбрала футболку с номером 21 и фамилией Зинченко. Хотя близкие отношения их не связывали...

Влада Зинченко
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

Как бы там ни было, но после трех лет вместе Борячук и Щеглова расстались. Причины не сообщались. Но вскоре они стали очевидны.

Зинченко и Седан долго время скрывали свои отношения. И, наверное, впервые засветились вместе на матче "Шахтера" и "Динамо" 22 мая 2019-го в Харькове. А буквально через две недели Александр не выдержал и поцеловал Владу в прямом эфире.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал ее в прямом эфире, это потому, что не видел ее две недели и не удержался. В "Манчестер Сити" Ляпорт сразу сбросил это видео в группу. Но некоторые ребята и так знали", – заявил футболист сборной Украины и "Сити" Зинченко после инцидента на матче с Сербией.

Влада Седан Щеглова

Тут уж скрывать отношения стало бессмысленно. Влюбленные перестали прятаться, выставляя в социальных сетях фото своих путешествий и совместных вылазок. А вскоре Влада переехала к Александру в Манчестер, но продолжала работать на "Футболах", освещая матчи сборной.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

ГАДЮКА НА ГРУДИ. После того, как Влада и Александр рассекретили свой роман, они рассказывали, что долгое время просто были друзья. А затем эта дружба переросла во что-то большое. А отношения с Борячуком исчерпали себя еще до того, как они начали встречаться.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

А вот у Андрея по этому поводу было свое мнение. В июле 2019 года он написал в Instagram таинственную фразу, в которой вместе с тем был однозначный намек: "Пригрел гадюку на груди". А затем в интервью 2021-го рассказал, что Зинченко поступил не по-пацански и они больше не общаются.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

"Я не общаюсь с Сашей. Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански, не по-мужски. Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня своя. Были когда-то друзья, сейчас нет. Как дружить после такого поступка? Как узнал об этом? Я просто спалил их", – сказал Борячук в интервью YouTube-каналу Sport Arena.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

СВАДЬБА В ПАНДЕМИЮ. Отношения футболиста и журналистки развивались стремительно. Уже осенью 2019-го Александр сделал любимой предложение. Он планировал попросить руку и сердце Влады 14 октября после матча против Португалии в отборе на Евро-2020, на котором она работала, но не решился.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

"Я попросил ее босса, чтобы меня позвали на интервью после матча. Я хотел это сделать именно во время интервью. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел этого делать по телефону, поэтому не сделал предложение, как планировал. Вместо этого я сделал это ночью, около четырех утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый", – рассказал Зинченко.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

А в августе 2020-го Седан рассказала о главном на тот момент событии в ее жизни – она стала женой Александра. Оказалось, что роспись прошла еще 12-го марта в посольстве Украины в Великобритании.

Александр Зинченко и Влада Седан

"Мы планировали другую дату, но карантин внес свои изменения. Наши родители не смогли приехать. Только мама Саши успела сесть в поезд, и мы втроем отправились в Лондон. Да, я немного всплакнула после всего. Не надо удивляться. Впервые в жизни выхожу замуж и надеюсь, что в последний", – рассказала Влада.

Девушка решила взять фамилию футболиста, отметив, что теперь имеет полное право носить футболку с надписью Зинченко.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

Шикарное празднование в Украине состоялись уже через пять месяцев после официальной церемонии на берегу Днепра. На свадьбу пригласили весь футбольный бомонд Украины, включая тренеров сборной Андрея Шевченко и Александра Шовковского. А развлекали гостей Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

ДВЕ КРАСАВИЦЫ ЗИНЧЕНКО. 1 августа 2021 года капитан сборной Украины и защитник "Манчестер Сити" впервые стал отцом очаровательной девочки. "Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь", – написал Зинченко в Instagram, поблагодарив Владу.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

"Мы очень хотим детей. Дети – это святое и, на мой взгляд, главное – то, что должно быть в приоритете у женщины, ее призвание. Амбиции Зинченко? Он хочет минимум троих детей", – рассказывала ранее Седан.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

После перехода в "Арсенал" Зинченко перевез своих любимых дам в Лондон. И надо сказать, что малышка не хочет делить папу ни с кем, даже с мамой. Иногда они даже устраивают шуточные споры за то, кто будет обнимать Александра.

Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию
Увел девушку у футболиста "Шахтера": капитан сборной Украины сделал предложение в семейных трусах и увез любимую в Англию

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем главная опасность Зинченко, по мнению бывшего игрока "Арсенала".

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