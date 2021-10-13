Тесты на COVID за 300 грн, скандирование 'Петраков!' Как во Львове прошел матч Украина – Босния. Эксклюзивный репортаж

Ходить на футбол с сертификатами про вакцинацию и тестами в Украине в целом готовы, но платить за анализы хотят не все, а сидеть на стадионе в масках – пока что задача из разряда фантастики. Хотя диктор на "Арене Львов" во время отборочного матча ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной (1:1) регулярно напоминал про это требование.

В условиях пандемии в Украине и в преддверии включения Львовской области в "красную зону" на матч сборной против боснийцев на стадион разрешили пустить 24 000 болельщиков. Утром в день поединка, 12 октября, билетов в кассах уже не оставалось. Хотя перед "Ареной Львов" перекупщики предлагали "места в центре" по 300-350 гривен.

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Но купить билет было не самым сложным. Гораздо острее стоял вопрос входа на стадион только с сертификатом о полной вакцинации или негативным тестом на ковид, сделанным не позже, чем за 72 часа до матча. Понятное дело, прививки делают не все, да и заранее тест сдаст не каждый. Поэтому на входе в "Арену Львов" болельщикам предлагали экспресс-тест за 300 гривен, что в два раза дешевле обычной стоимости в лабораториях.

К слову, если за день матча в городе ничего не напоминало о поединке сборной против Боснии и Герцеговины, то во вторник на центральных улочках появились болельщики с атрибутикой. Была замечена даже небольшая компания фанатов из Сараево. Вот только из-за языкового барьера так и не удалось у них узнать, насколько тяжело было добраться во Львов из Боснии и Герцеговины и какой результат они ожидают увидеть на табло после игры.

За два часа до матча желающих тестироваться возле "Арены Львов" было откровенно мало. "Наверное потому, что многие уже сдали – у нас два дня была акция", – рассказала OBOZREVATEL девушка, которая их делает. Но часа за полтора до игры людей, желающих сдать анализы, стало больше. К тому же оказалось, что еще и не все знали про нюансы процедуры.

"Когда я смотрел на сайте УАФ, то там писали, что если Львовская область не войдет в "красную зону", то на стадионе будут просто мерять температуру. Про тест не видел", – сказал парень, который пришел на футбол со своей девушкой. И если он был вакцинирован, то его подруга собиралась с мыслями, чтобы пойти и сделать тест. А тратить на него деньги молодым людям очень не хотелось.

Ждать результат теста нужно было минут 15, после чего он приходил на телефон, и в случае негативного итога на болельщика надевали браслет. Для некоторых минуты ожидания стали испытанием для нервной системы. "Какая-то погрешность – и не пустят на матч", – жаловались фанаты. Особенно, если они приехали во Львов из других регионов.

Серьезных проблем с болельщиками у стюардов перед матчем не было. Все подходили преимущественно с распечатанными тестами или сертификатами. Вместе с которым предъявляли паспорт или другое удостоверение личности. Хотя у нескольких молодых людей теста с собой не оказалось. Парень попытался пройти, понадеявшись на удачу, но стюард его тут же завернул, и болельщик послушно пошел к медикам, которые брали анализы.

На глазах у журналиста OBOZREVATEL мужчину не пустили на стадион с черно-красным флагом УПА. "Оставьте его, пожалуйста, в камере хранения. После матча заберете", – попросила болельщика девушка на входе. Он поинтересовался, почему. И ему объяснили, что такие требования УЕФА: "Это же не национальная символика".

Мужчина, который был с сыном, спорить не стал. К тому же многие еще помнят, как ФИФА наказала "Арену Львов" за националисткую символику на матче Украина – Сан-Марино (9:0) в 2013 году. Самый фартовый город Украины не мог принимать игры национальной команды до окончания отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

В целом к походу на футбол с тестами и сертификатами болельщики отнеслись позитивно. "Большое количество людей. И для обеспечения стабильной ситуации с коронавирусом в дальнейшем, необходимо хоть немного контроля и сознательности украинцев. Мы вакцинировались заранее. И только "за" прививки", – признались муж с женой из Львова, которые пришли на стадион с двумя детьми.

Однако уже внутри чаши "Арены Львов" 80-85% процентов болельщиков сидели без масок. Хотя диктор на стадионе регулярно напоминал о таком обязательном требовании.

Но надо признать, что болели во Львове за сборную от души. И хоть перед матчем многие говорили, что относятся к главному тренеру сборной Украины Александру Петракову двояко, на стадионе поддерживали наставника. Мало того, что внизу фанатского сектора вывесили плакат "Українська рідна мова, бери приклад з Петракова". Так еще во втором тайме несколько раз скандировали "Петраков".

Несмотря на упущенную победу над боснийцами, фанаты поблагодарили команду. А потом целая толпа болельщиков стояла под стадионом и аплодисментами и криками провожала каждого футболиста сборной Украины в автобус. Громче всего минут пять фанаты кричали "Пятов, Пятов", отдав должное игре вратаря "Шахтера", который несколько раз вытаскивал мяч из-под перекладины и провел уже 100 матчей за сборную.

Растроганный таким приемом Петраков не сразу ушел после пресс-конференции. А встал и искренне поблагодарил Львов и всех присутствующих за поддержку: "После такого вырастают крылья". И пообещал, что через месяц в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 в Боснии и Герцеговине Украина будет биться до конца…