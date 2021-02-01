Коваленко отреагировал на переход в "Аталанту"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко, подписавший контракт с "Аталантой", накануне своего переезда в Италию дал прощальное интервью клубному сайту "горняков".

Полузащитник подчеркнул, что трансфер в итальянскую команду станет для него шагом вперед. При этом он очень расстроен из-за того, что расстается с друзьями.

"Я сейчас немного расстроен, что ухожу из этого большого клуба. Но и понимаю, что ухожу в итальянский чемпионат, в хорошую команду. Топ-команду, можно сказать. Для меня это шаг вперед. Конечно, я буду скучать по "Шахтеру" – это как мой второй дом", – отметил Виктор.

Он добавил, что благодарен "горнякам" за совместную работу. "Период выступления в "Шахтере" был большой частью моей жизни. Этот клуб меня воспитал и дал мне, можно сказать, все. Это были чудесные годы. Я провел здесь столько времени, столько было приятных эмоций и не очень приятных, когда проигрывали… Моя частичка сердца останется здесь", – подчеркнул футболист.

Напомним, что Виктор Коваленко является воспитанником "горняков". За первую команду "Шахтера" полузащитник дебютировал еще в сезоне 2014-15. За это время игрок провел за клуб 200 матчей, в которых забил 32 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свое время Коваленко мог стать игроком столичного "Динамо", но сделал выбор в пользу донецкой команды.